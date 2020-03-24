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HaberlerGalatasaray Haberleri Yusuf Günay tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede
24.03.2020 - 14:05 | | Serhan Türk - Olgucan Kalkan  / İstanbul,(DHA)

Yusuf Günay tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testi yaptırmak üzere hastaneye geldi.

Yusuf Günay tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede

Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'de yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması ile tedbirler alınmaya başlandı. Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırmak için Ulus’ta bulunan özel bir hastaneye başvurdu.

 

Yusuf Günay tedbir amaçlı test yaptırmak için hastanede

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