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HaberlerGalatasaray Haberleri Yusuf Günay'dan açıklama: Testim yapıldı, yatarak tedavi göreceğim'
24.03.2020 - 18:46 |

Yusuf Günay'dan açıklama: Testim yapıldı, yatarak tedavi göreceğim'

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay bir açıklama yaparak corona virüs testi yaptırdığını ve yatarak tedavisinin başlandığını belirtti.

Yusuf Günay'dan açıklama: Testim yapıldı, yatarak tedavi göreceğim'

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs açıklaması şu şekilde;

"Test için geldiğim hastahanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah’a emanet olun."

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