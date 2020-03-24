24.03.2020 - 18:46 |
Yusuf Günay'dan açıklama: Testim yapıldı, yatarak tedavi göreceğim'
Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay bir açıklama yaparak corona virüs testi yaptırdığını ve yatarak tedavisinin başlandığını belirtti.
Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs açıklaması şu şekilde;
"Test için geldiğim hastahanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah’a emanet olun."