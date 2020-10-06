Yusuf Günay'dan son dakika Fatih Terim açıklaması!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, teknik direktör Fatih Terim ile ilgili basında çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. Yusuf Günay, Terim'in soyunma odası koridorlarında küfür ettiği iddialarını yalanladı.

Yusuf Günay'ın konuya ilişkin sözleri şu şekilde;

"Fatih Altaylı, Fatih Terim koridorda yönetime küfür ediyor dedi. Böyle bir şey yok. Bu nasıl bir Galatasaraylılıktır. Bu kaos oluşturma gayretine rağmen biz Galatasaray menfaatlerine uygun şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Galatasaray'da bir kaos ortamı yaratmaya yönelik girişimler var. Fatih Altaylı her hafta yönetimi ve başkana hakaret edip program yapıyor. Önceki yönetimlere de yapıyordu. Basın özgürlüğü bu değil."