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HaberlerFutbol Haberleri Yusuf Şimşek, Asrın Güreşcisi Hamza Yerlikaya'ya meydan okudu
12.04.2020 - 16:06 | | DHA

Yusuf Şimşek, Asrın Güreşcisi Hamza Yerlikaya'ya meydan okudu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı "Mahalle maçı" paylaşımına yanıt veren eski milli futbolcu Yusuf Şimşek ile Sedat Yeşilkaya, karantina süreci sonrası için japon kale maç teklifinde bulunarak Bakan Yardımcısı'na meydan okudu.

Yusuf Şimşek, Asrın Güreşcisi Hamza Yerlikaya'ya meydan okudu

Hamza Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz nostalji yapalım. Mahalle maçının kurallarını hatırlayanlar. Ben başlıyorum; kaleden kaleye gol olmaz beyler" ifadelerini kullandı. Çok sayıda etkileşim alan paylaşımın altına eski milli futbolcu Yusuf Şimşek, "Bakanım hodri meydan; virüs illeti geçince japon kaleye var mısınız" yorumunda bulundu.

Birçok Anadolu kulübünde forma giymiş eski futbolcu Sedat Yeşilkaya da koronavirüs salgını sona erdikten sonra mahalle maçı sözü istedi.

Yusuf Şimşek ve Sedat Yeşilkaya'nın meydan okumalarını kabul eden Bakan Yardımcısı Yerlikaya, "Söz ki ne söz" yanıtını vererek kaybeden takımın kazanan takıma gazoz ısmarlayacağını belirtti.

Ali Cansun ve Ramazan Sal gibi Süper Lig'de forma giymiş tecrübeli futbolcuların da kadrosunda yer alacağı japon kale mahalle maçının spikerliğini İbrahim Edebali, yorumculuğunu ise Burcu Eken yapacak.

Yusuf Şimşek, Asrın Güreşcisi Hamza Yerlikayaya meydan okudu

Yusuf Şimşek, Asrın Güreşcisi Hamza Yerlikayaya meydan okudu

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