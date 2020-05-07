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07.05.2020 - 14:28 | | BALIKESÄ°R (AA) -

Yusuf ÅžimÅŸek'ten TFF 1. Lig için 19 Haziran önerisi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi BalÄ±kesirspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Yusuf ÅžimÅŸek, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ara verilen ligin 12 Haziran yerine 19 Haziran'da baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi.Â

Yusuf ÅžimÅŸek'ten TFF 1. Lig için 19 Haziran önerisi
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Ekol Hastanesi BalÄ±kesirspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Yusuf ÅžimÅŸek yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, takÄ±mdaki tÃ¼m oyuncularÄ±n koronavirÃ¼s testi yapÄ±ldÄ±ktan sonra 11 MayÄ±s'ta antrenmanlara baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Oyunculara dÃ¶rderli gruplar halinde idman yaptÄ±racaklarÄ±nÄ± anlatan ÅžimÅŸek, ilk 10 gÃ¼n topsuz Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

SalgÄ±nÄ± ciddiye alarak gerÃ§ek bir karantina ve kamp sÃ¼reci geÃ§ireceklerini dile getiren ÅžimÅŸek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â "YabancÄ± oyuncularÄ±mÄ±z zaten kulÃ¼pte, onlar bireysel antrenman yapÄ±yor. Onlarla ilgili bir problemim olmayacak. SÃ¼per Lig belirtilen tarihte baÅŸlayabilir. TFF 1. Lig tarih olarak biraz daha geÃ§ baÅŸlayabilir. 12 Haziran'da deÄŸil de 19 Haziran'da baÅŸlayabilir. Bu da Ã¼lkemizdeki salgÄ±nla mÃ¼cadeledeki sÃ¼reci daha iyi gÃ¶rmemizi saÄŸlar. Bunun fikstÃ¼rde bir sorun oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Ä°lerleyen sÃ¼reÃ§te haftada iki maÃ§ oynayÄ±p lig bitirilebilir."

Yusuf ÅžimÅŸekten TFF 1. Lig iÃ§in 19 Haziran Ã¶nerisi

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