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21.03.2020 - 12:03 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Yusuf Yazıcı Antalya'da form tutuyor

A Milli Takım ve Fransız Lille Kulübünün yıldızı Yusuf Yazıcı, geçirdiği sağ diz ön çapraz bağ operasyonundan sonra form tutmaya başladı.

Yusuf Yazıcı Antalya'da form tutuyor

Fransa Liginin 19'uncu haftasında Lille'in Monaco ile oynadığı maçta sakatlanan ve 28 Aralık 2019'da Roma'da başarılı bir operasyon geçiren Yazıcı, Antalya'da form tutuyor.

Bireysel antrenmanlarını sürdüren milli futbolcu, doktorların onay vermesi durumunda Mayıs ayında takımıyla birlikte çalışmalara da başlayacak

Antalya'da fizyoterapist eşliğinde fiziksel çalışmalar yapan milli yıldız, topla yaptığı idmanlarla da performansını yükseltiyor.

Yusuf Yazıcı Antalyada form tutuyor

 

 

 

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