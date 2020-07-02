02.07.2020 - 18:51 | | AA
Yusuf YazÄ±cÄ± için Lille'den paylaÅŸÄ±m! "Türk kartalÄ±mÄ±z"
Lille, milli futbolcu Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n hazÄ±r olduÄŸunu "kartal" benzetmesi yaparak takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.Â
Fransa Birinci Futbol Ligi takÄ±mlarÄ±ndan Lille, milli futbolcu Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n hazÄ±r olduÄŸunu "kartal" benzetmesi yaparak takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.Â
Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n antrenmanda Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ±yla yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "TÃ¼rk kartalÄ±mÄ±z yeniden uÃ§maya hazÄ±r, iyi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor." ifadesi yer aldÄ±.Â
TakÄ±mÄ±nÄ±n 21 AralÄ±k 2019'da Monaco ile deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta saÄŸ diz Ã¶n Ã§apraz baÄŸlarÄ± kopan 23 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, sezonu kapamÄ±ÅŸtÄ±.