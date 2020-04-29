Yusuf Yazıcı: Maskeyle maç yapmak zor

Fransa'nın köklü kulübü Lille'de top koşturan Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1'in iptal edilmesi ve Lille'de yaşananlara dair NTV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte milli futbolcunun açıklamaları:

"Fransa Ligue 1'in iptal edilmesi benim için de sürpriz oldu. Daha iki gün önce sportif direktörümüzle görüşmüştük oraya nasıl gideriz diye. Antrenman programlarını yapmaya başlamıştık. Bugün sakatlıktan sonra 4. ayım oldu. Büyük ihtimalle takımla birlikte çalışmaya başlayacaktım zaten.

'EURO 2020'nin iptal olması güzel oldu'

EURO 2020'de oynamayı çok istiyordum, iptal olması benim için güzel oldu. Biraz da olsa işime yaradı.

Performans antrenmanlarında taktığımız maskeler oluyor, onunla bile antrenman yapmak çok zor oluyor. Maskeyle maç yapmanın kolay olduğunu düşünmüyorum. Bu iş fiziksel bir oyun ama büyük payı zihinsel. Zihin rahat olmazsa oynayamazsın, istediklerini yapamazsın. Çok zor bir durum. Çok futbolcu istemez, sonuçta ailesi var, ailesini, sağlığını düşünür oynayamaz. Böyle oynamak kolay değil.

'İndirim konusunda görüşmemiz olmadı'

Sportif direktörle konuştum ama öyle bir görüşmemiz olmadı. İndirim konusunda aramızda bir konuşma olmadı."