Yusuf Yazıcı: "Sezon sonu kupayı kaldıran taraf olmak istiyoruz"

Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı Trt Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Kendimi futbola adamış biri olarak ifade ediyorum. Her anlamda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Kendime ne kadar yatırım yaparsam hayallerime o kadar çabuk ulaşabileceğimi düşünüyorum. Bu işte profesyonelseniz en iyi şekilde hayatınızı sürdürmelisiniz."

Hocası ile ilgili Yazıcı, "Galtier çok hırslı birisi, onunla fikirlerimiz uyuşuyor." dedi.

"Yetenek olarak onlardan daha iyiyiz ama..."

"Bizim Avrupa'daki oyunculardan hiçbir farkımız yok, fazlamız var. Yetenek olarak onlardan daha iyiyiz ama çalışma anlamında onlar bizden önde. Türkiye ile Fransa arasındaki fark bu, gerçekten çok çalışıyorlar."

"Dünya Kupası elemelerine konsantre olmalıyız"

"Milli takım kamplarında birlikte olmayı çok seviyoruz. Mart ayında Dünya Kupası elemeleri var, öncelikle ona konsantre olmalıyız."

"Hata yapmaya yer yok"

"Fransa Ligi çok çekişmeli, hata yapmaya yer yok. Sezon sonunda kupa kaldıran taraf biz olmak istiyoruz."