Yusuf Yazıcı tarihi performansı sonrası konuştu: Çalışmanın gücüne inandım

Lille, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı deplasmanda 4-1 mağlup etti. Maçın yıldızı hat-trick yapan Yusuf Yazıcı oldu. Arda Turan'ın ardından yabancı takım formasıyla hat-trick yapan ikinci Türk futbolcu olan Yusuf Yazıcı bu performansı ile adını tarihe yazdırdı.

Yusuf Yazıcı müthiş gecenin ardından paylaşımda bulundu. Yazıcı paylaşımında, "Ben hep çok çalışmanın gücüne inandım. İnsanın hayatında inişler, çıkışlar olabiliyor. Üzüntüler, sevinçler yaşanabiliyor. Ama bir tek şey değişmiyor; çok çalışmak, doğru zaman geldiğinde karşılığını veriyor. Çalışmaya ve inanmaya devam…" ifadelerini kullandı.

Yusuf Yazıcı yükselmeye devam ediyor