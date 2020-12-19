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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Yusuf Yazıcı'dan itiraf: Meğer golcüymüşüm
19.12.2020 - 16:28 |

Yusuf Yazıcı'dan itiraf: Meğer golcüymüşüm

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, son dönemdeki performansına dair açıklamalarda bulundu. Golcü kimliğiyle öne çıkan milli futbolcu, "Yeni yeni kendimi keşfediyorum, meğer golcüymüşüm haberim yokmuş." ifadelerini kullandı.

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Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, gösterdikleri performanslarla ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Son dönemde attığı gollerle öne çıkan Yusuf Yazıcı, Ntvspor'un sorularını yanıtladı. Yusuf'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

"Şu an güzel bir süreçteyiz. Şimdiden şampiyonluk konuşmak içine erken ama takımda güzel bir arkadaşlık ortamı var. Hafta sonu önemli bir maçımız var. Biz maç maç bakıyoruz, takımdaki uyumumuz iyi. Benim, Burak abinin ve Zeki'nin böyle performans göstermesi mutlu ediyor.

İlk sene bir adaptasyon süreci yaşadım. Geçen sezon ağır bir sakatlık yaşadım ve geri döndüm. Hem takımdaki arkadaşlarım hem hocalarım çok motive etti beni. Başkanımız, sportif direktörümüz destek oldu. Onların bana ilgisi, ben gol attıktan sonra benimle birlikte sevinmeleri beni çok mutlu ediyor.

Yeni bir yere gittiğinizde biraz zamana ihtiyacınız oluyor. Dili var, kültürü var bunlara alışmak için zaman gerekiyor. Şu an bunları atlattığımı düşünüyorum. Geçen yıl sağ kanatta, sol kanatta, orta sahadaki ikiliden biri olarak hatta forvet arkasında oynadım. Bu yıl ise kendimi forvette buldum, orada skora katkı yapmaya başladım. Yeni yeni kendimi keşfediyorum, meğer golcüymüşüm haberim yokmuş.

Gol vuruşlarındaki başarımda Burak abinin payı büyük, antrenmanlarda çok çalışıyoruz."

Yusuf Yazıcıdan itiraf: Meğer golcüymüşüm

 

 

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