Yüzerken akıntıya kapılan eski WWE yıldızı Shad Gaspard'dan acı haber geldi

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WWE'nin eski güreşçisi Shad Gaspard önceki gün Florida'da 10 yaşındaki oğluyla birlikte yüzmek için denize girdi.

Kaliforniya'nın Venice Plajı'nda yanında bir grupla birlikte suya giren Gaspard bir anda akıntıya kapılarak kayboldu. Can kurtuma ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu 10 yaşındaki çocuk kurtarılsa da 39 yaşında Gaspard'ın izi bulunamadı.

Pazar gününden bu yana devam eden arama çalışmaları, eski güreşçinin öldüğü kabul edilerek iptal edildi.

Ekipler tarafından kurtarılan oğlunun ise durumunun iyi olduğu açıklandı.