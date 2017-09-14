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14.09.2017 - 12:17 | | İSTANBUL (AA)

Zach Randolph'a "uyuşturucu" cezası

Uyuşturucu maddeyle yakalanan NBA oyuncusu Randolph, 150 saat kamu hizmeti verecek.

Zach Randolph'a "uyuşturucu" cezası
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Sacramento Kings'te forma giyen Zach Randolph, uyuşturucu madde taşıdığı gerekçesiyle kamu hizmeti cezası aldı.

Los Angeles kentinde görülen davanın ardından kararı açıklayan mahkeme, ağustos ayında yüklü miktarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 36 yaşındaki basketbolcunun 150 saat kamu hizmeti vermesine hükmetti.

Randolph'un da aralarında bulunduğu üç kişiyi 9 Ağustos'ta takibe alan polis, arkadaşıyla koşarak bir eve gizlenen ünlü basketbolcuyu olay yerindeki kalabalığın tepkisine rağmen gözaltına almıştı. Polisin ifadesine göre, kalabalığın attığı taş ve şişelerle toplam altı araç hasar görürken, herhangi bir emniyet görevlisi yaralanmadı.

2009-10 sezonundan bu yana Memphis forması giyen Randolph, bu yaz Sacramento Kings ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

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