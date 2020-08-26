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26.08.2020 - 07:00 |

Zafer Bayramı’nda golf heyecanı

MARINBASE 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası 2020, 28 ve 30 Ağustos tarihlerinde İstanbul Kemer Country Club’da düzenlenecek

Zafer Bayramı’nda golf heyecanı
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MARINBASE 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası 2020, 28 ve 30 Ağustos tarihlerinde İstanbul Kemer Country Club’da, yat yönetimi hizmeti veren bir firma olan MARINBASE tarafından düzenlenecek. Yeni normalleşme süreci içerisinde, gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte düzenlenecek olan organizasyon, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayacak.
MARINBASE 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası 2020, 28 Ağustos 2020’de Juniorlar-Minikler turnuvası ile başlayacak, 30 Ağustos 2020 Pazar günü 08:00’da kahvaltı, sonrasında saat 10:00’da golf turnuvası ile devam edecek. Turnuva aynı gün saat 16:30’da düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

Zafer Bayramı’nda golf heyecanı

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