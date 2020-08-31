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31.08.2020 - 11:14 | | Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İstanbul,(DHA)

Zafer Kupası Tenis Turnuvası'nda 100 tekerlekli sandalye dağıtıldı

Bakırköy Tenis Kulübü tarafından organize edilen Zafer Kupası Tenis Turnuvası, 24-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Dereceye giren sporcular düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Zafer Kupası Tenis Turnuvası'nda 100 tekerlekli sandalye dağıtıldı
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Bakırköy Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ve Bakırköy Tenis Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında bir ilke imza atarak 100 engelli vatandaşı unutmadı. 24-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen turnuvada 60 sporcu kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın final mücadelelerinin ardından dereceye giren sporcular ödüllerine kavuşurken, Bakırköy Tenis Kulübü sosyal sorumluluk projesine de imza attı. 100 tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahibine dağıtılacağı turnuvanın bir sonraki aşaması ulusal sonraki etabı ise uluslararası düzeyde düzenlenecek. 

ONUR ATEŞ: ULUSLARARASI BAŞARILAR ELDE ETMEYİ PLANLIYORUZ
Bakırköy Tenis Kulübü Başkanı Onur Ateş, 30 Ağustos Zafer Kupası kapsamında yapmış oldukları turnuvanın en büyük özelliğinin 100 tekerlekli sandalyeyi engelli vatandaşlara hediye etmek olduğunu ifade ederek, "Bu organizasyonu yapmaktan gurur duyduk. Değerli katılımcılarımıza ve sponsorlarımıza yürekten teşekkürlerimi iletiyorum. Bakırköy Tenis Kulübü olarak yapmayı istediğimiz çok daha büyük projeler, turnuvalar söz konusu. Aynı zamanda performans sporcularını da geliştirip çeşitli turnuvalara katılıp ulusal ve uluslararası başarılar elde etmeyi planlıyoruz" dedi.
Zafer Kupası Tenis Turnuvası'nda dereceye giren sporcular şöyle:

ÇİFT ERKEKLER
1 Resul Aşçıoğlu, Sedat Selanik
2 Burak Okan, Şamil Gerek

KARIŞIK ÇİFTLER
1 Dilara Yılmaz, Serkan Soysal
2 Nihal Muhluoğlu, Sedat Nayır

TEK ERKEKLER
1 Resul Aşçıoğlu
2 Burak Okan

Zafer Kupası Tenis Turnuvasında 100 tekerlekli sandalye dağıtıldı

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