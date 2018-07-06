Zafere doğru!

CELAL UMUT EREN

Rusya’daki dev turnuvada geri sayıma geçiliyor, çeyrek finalde ilk günde Uruguay-Fransa ve Brezilya-Belçika mücadeleleri yaşanacak. Tüm takımlar ilkleri, tarihi rekorları ve parlayan yıldızlarıyla büyük bir iddia ortaya koyuyor.

Rusya’nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası’nda şampiyonluk yolunda geri sayım başladı. Çeyrek final aşamasına geçilen dev turnuvada son 8 takım şampiyonluk umuduyla yeni bir yolculuğa hazırlanıyor.

Son 8 maçları bugün Uruguay-Fransa ve Brezilya-Belçika maçları ile yarın İngiltere-İsveç ve Hırvatistan-Rusya karşılaşmalarıyla oynanacak. Ev sahibi Rusya, tarihinde ilk kez çeyrek final aşamasına gelirken rakibi Hırvatistan da 1998 Dünya Kupası’ndan sonra en başarılı turnuvasını yaşıyor.

İsveç de 1994 Dünya Kupası’ndan sonra ilk defa son 8 takım arasına kalırken, 1966 Dünya Kupası’nda şampiyon olan ve 12 sene sonra çeyrek finale gelen İngiltere de kritik bir maç yapacak.

Esas maçlar Uruguay-Fransa ve Brezilya-Belçika arasında olacak. Favori olarak gösterilen ülkeler adeta birer erken final oynayacak. 1930 ve 1950’de kupayı müzesine götüren Uruguay, 1998 Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile karşılaşacak.

Kupayı 5 kez ile en fazla şampiyon bitiren takım olan Brezilya da en iyi derecesi 1986 Dünya Kupası’nda 4.’lük olan Belçika’ya karşı mücadele verecek.

Suarez ve Cavani gücü

2010 Dünya Kupası’nda 4. sırada olarak yeniden gücünü gösteren Uruguay’da herkesin ilk dikkat çeken isimleri; Luis Suarez ile Edinson Cavani oluyor.

1930 ve 1950 Dünya Kupaları’nda şampiyon olan Güney Amerika temsilcisi, 1950’den beri finale kalamıyor. 68 yıllık şanssızlığı bitirmek isteyen Uruguay’da teknik direktör Oscar Tabarez, 12 yıldır takımı çalıştırıyor. 3 gollü Cavani krallık yarışında yer alırken, Suarez de takımın hücumunu oluşturuyor.

Kalede Fernando Muslera ve savunmada Godin-Gimenez ikilisine sahip Uruguay, 4 maçta 4 galibiyet aldı ve sadece 1 gol yedi.

1998’in ruhu!

Messi’li Arjantin’i eleyerek dikkat çeken Fransa Milli Takımı, EURO 2016’da da final oynamıştı. Kylian Mbappe, Fransa adına ülke tarihinin bu turnuvada en genç gol atan oyuncusu oldu.

4 maçta 3 golle oynayan 19 yaşındaki yıldız, Griezmann ve Oliver Giroud ile beraber hücumu oluşturuyor. Pogba ve Kante gibi orta sahadaki güçlü isimleriyle de beğenilen Didier Deschamps’ın takımı, 4 maçta 7 gol attı, 4 gol yedi. Fransa, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Son olarak 1998 Dünya Kupası’nda şampiyon olan Horozlar, 2006 Dünya Kupası’nı ise finalde kaybetti.

Neymar zirveye koşuyor!

Brezilya’da Neymar önderliğinde şampiyonluk yürüyüşü sürüyor. Çeyrek final aşamasına kadar 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Sambacılar, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

Hücumda Gabriel Jesus, Firmino ve Neymar, orta sahada Coutinho, Willian, Paulinho ve Casemiro gibi çift yönlü isimler ve stoperde Miranda-Thiago Silva işbirliğinde sağlam defans öne çıkıyor.

Tite önderliğinde turnuvada 4 maçta sadece 1 gol yiyen ve en iyi savunma takımı olan Brezilya, 2002’den bu yana şampiyon olamıyor. Brezilya ayrıca 1990’dan beri en uzun çeyrek finale kalma serisine sahip.

Gizli favori Belçika

2018 Dünya Kupası’nda çeyrek finale kalan Belçika, zorlu rakibi Brezilya karşısına çıkacak. Japonya karşısında 2-0’dan gelip 3-2 kazanan ve 1966’dan beri en iyi geri dönüşü yapan Kırmızı Şeytanlar, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

Teknik direktör Roberto Martinez’in 3’lü savunma sisteminde Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku ve kaleci Courtois en önemli futbolcular olarak dikkat çekiyor. Lukaku, 4 golle krallık yarışında bulunuyor.

3: Luis Suarez, 2 gol 1 asistle toplam 3 gole katkı verdi, en üretken isim oldu.

4: 19 yaşındaki Mbappe, Dünya Kupası eleme turunda gol atan en genç 4. isim oldu.

9: Neymar, 2014 ve 2018 Dünya Kupası’nda 9 maçta 41 faule maruz kaldı.

23: Romelu Lukaku, Belçika’da Roberto Martinez yönetiminde son 21 maçta 23 gol attı.

ÇEYREK FİNAL

URUGUAY - FRANSA

STAT: Novgorod

SAAT: 17.00

HAKEM: Nestor Pistana (Arjantin)

YAYIN: TRT1

BREZİLYA - BELÇİKA

STAT: Kazan Arena

SAAT: 21.00

HAKEM: Milorad Mazic (Sırbistan)

YAYIN: TRT1