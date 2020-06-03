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03.06.2020 - 13:09 | | İSTANBUL (AA)

Zalgiris, ABD'li basketbolcu Steve Vasturia'yı kadrosuna kattı

Litvanya'nın Zalgiris Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Steve Vasturia'yı renklerine bağladı.

Zalgiris, ABD'li basketbolcu Steve Vasturia'yı kadrosuna kattı
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Zalgiris Kulübü, 25 yaşındaki Vasturia ile 2 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) şans bulamayan ve profesyonel kariyerine Almanya'nın ALBA Berlin takımında başlayan Vasturia, daha sonra İspanya ekibi Palencia'da görev almıştı.

Oyun kurucu ve şutör olarak görev yapabilen 1,96 metre boyundaki ABD'li basketbolcu, 2019-2020 sezonunda forma giydiği Almanya takımı Rasta Vechta ile ligde 13,4 sayı, 4,9 asist, 3,7 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.

Zalgiris, ABDli basketbolcu Steve Vasturiayı kadrosuna kattı

 

 

 

 

  

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