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14.07.2020 - 10:44 | | İSTANBUL (AA)

Zalgiris Basketbol Takımı'nda Martin Schiller dönemi

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Litvanya'nın Zalgiris Basketbol Takımı, Sarunas Jasikevicius'un ayrılmasının ardından başantrenörlüğe Avusturyalı Martin Schiller'i getirdi.

Zalgiris Basketbol Takımı'nda Martin Schiller dönemi
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Zalgiris Kulübü, 38 yaşındaki Schiller ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 

Schiller, Almanya'nın Artland Dragons ve Riesen Ludwigsburg ekipleri ile Almanya Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapmıştı. Genç çalıştırıcı, 2017'de Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) mücadele eden Utah Jazz'ın Gelişim Ligi (G League) takımı Salt Lake City Stars'ta başantrenörlük görevine başlamıştı. Schiller, geçen sezon NBA Gelişim Ligi'nde yılın antrenörü ödülünü kazanmıştı.

Zalgiris Basketbol Takımında Martin Schiller dönemi

 

  

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