Zanka: Şans yüzüne gülmüyor

Corona sürecinin ardından Avrupa'da ligini ilk başlatan ülke olan Almanya'da, salgın nedeniyle ara verilen maçların tekrar start almasıyla üç hafta geride kaldı. Danimarkalı futbolcu, takımının iki karşılaşmasında 90 dakika forma giydi, iki maçta da gole sebep olmaktan kurtulamadı.

Fortuna Düsseldorf geçtiğimiz hafta deplasmanda Köln karşısında iki farkla öne geçti, ev sahibi ekip ise 90. dakikada attığı golle skoru eşitleyerek sahadan bir puanla ayrıldı. Son dakika golünde, Zanka'nın yaptığı hata takımını 3 puandan etti.

Zanka, ceza sahasında marke ettiği Cordoba'nın kafa vuruşuna engel olamayınca takımını galibiyetten etti. Bu hatası takıma iki puan kaybettiren oyuncu, bir sonraki Schalke maçında teknik direktör Uwe Rösler tarafından oynatılmadı, yedek kulübesinde bekletildi.

Bu hafta sonu Bayern Münih karşılaşmasındaysa yeniden ilk 11'de sahaya sürüldü. Bavyera ekibinin 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan mücadelede gol perdesini açan isim Zanka oldu. Ancak 30 yaşındaki savunma oyuncusu bu golü kendi kalesine attı.

Benjamin Pavard'ın vuruşunda ters bir müdahalede bulunan Danimarkalı futbolcunun vuruşunda top fileleri buldu. Fenerbahçe'nin 2 milyon euro bonservis bedeliyle Huddersfield'den kadrosuna kattığı ancak beklentileri karşılayamayınca Düsseldorf'a kiraladığı Zanka, Alman ekibinde 6 maçta oynadı ancak burada da beklentilerin uzağında kaldı.

Danimarka basınında futbolcu ile ilgili yapılan haberlerde 'Şans, Zanka'nın yüzüne gülmüyor. Sakarlık yaptı, kendi kalesine attığı golle Bayern Münih'i öne geçirdi' şeklinde ifadeler kullanıldı.

Bayern Münih maçının ardından verdiği röportajda oldukça üzgün olan ve takımı küme düşme bölgesinde bulunan Zanka, "Çok iyi bir takımla karşı karşıya geldik, bu kadar basit. Bayern Münih bizden çok daha iyiydi. Zaten skorborddaki skor da bunu gösteriyor" dedi.