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HaberlerFenerbahçe Haberleri Zanka yine küme düştü!
28.06.2020 - 10:36 |

Zanka yine küme düştü!

2 milyon euro maliyetle geldiği Fenerbahçe’de beklentiler karşılayamayan Zanka, Almanya’da da tutanamadı. Fortuna Düsseldorf’la küme düşen Danimarkalı, geçen yıl da Huddersfield’la İngiltere’de aynı hüsranı yaşamıştı.

Zanka yine küme düştü!
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Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’de sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Zanka, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Zanka, Almanya’da Bundesliga’da kiralık oynadığı Fortuna Düsseldorf’la küme düştü. 30 yaşındaki oyuncu Union Berlin deplasmanında 3-0 kaybeden Fortuna Düsseldorf’ta ilk 11’de başladı ve 45’te çıktı.

Zanka yine küme düştü

Geçen yıl da İngiltere Premier Lig’de Huddersfield’la küme düşme acısı yaşayan deneyimli futbolcu, üst üste 2 sezon iki farklı ligde aynı başarısızlığı yaşadı.

Bu sezona girilirken 2 milyon euro maliyetle Fenerbahçe’de kadroya katılan Danimarkalı savunmacı beklentileri karşılayamayınca devre arasında Fortuna Düsseldorf’a kiralanmıştı.

Damien Comolli’nin bizzat transfer ettiği Zanka, dönemin teknik direktörü Ersun Yanal tarafından da ağır ve yetersiz bulumuştu. Fortuna Düsseldorf’ta da bireysel hataları ve formsuzluğuyla gündeme gelen Zanka, başarılı olamadı. Bonservisi sarı-lacivertli takımda olan Danimarkalı futbolcu Fenerbahçe’ye geri dönecek. Zanka, F.Düsseldorf’ta sezonun ikinci yarısında 9 maça çıktı.

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