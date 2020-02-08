FenerbahÃ§e Beko BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasÄ±nda Ä°srail temsilcisi Maccabi FOX karÅŸÄ±sÄ±nda son saniyelerde yedikleri basketle kaybetmelerinin kolay bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Maccabi FOX'un 78-77 kazandÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Obradovic, sayÄ±yÄ± yedikleri son pozisyonla ilgili konuÅŸmak istemediÄŸini dile getirdi.Â

"Kolay bir durum deÄŸil. Ã‡ok duygusal bir durumdayÄ±z. Ã–zellikle de maÃ§ elinize gelip bÃ¶yle kaybedince." diyen Obradovic, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Son pozisyonla ilgili Ã§ok konuÅŸmak istemiyorum. Son 4 saniyeden daha Ã§ok, 39 dakika 56 saniye Ã¶nemliydi. TakÄ±mÄ±m Ã§ok savaÅŸtÄ±, Ã§ok istekliydi ama ne yazÄ±k ki bu yetmedi. Daha iyi konsantre olmamÄ±z gerekiyor. Sezon baÅŸÄ±ndan beri yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z problem, kontrol bizde olduÄŸu zaman nasÄ±l reaksiyon gÃ¶stermemiz gerektiÄŸini bilmemek. Maccabi'nin nasÄ±l bir takÄ±m olduÄŸunu biliyorduk ve ona gÃ¶re hazÄ±rlandÄ±k. Maccabi'yi tebrik ediyorum. Ã‡ok duygusal ve zor bir maÃ§tÄ± bizim iÃ§in. 40 dakika oyuncularÄ±mÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± her ÅŸey iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum. TaraftarlarÄ±mÄ±za da mÃ¼thiÅŸ destek iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum."Â

Sfairopoulos: "OnlarÄ± alÄ±ÅŸÄ±k olmadÄ±klarÄ± ÅŸeylere zorladÄ±k"Â

Maccabi FOX BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Ioannis Sfairopoulos, FenerbahÃ§e Beko karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¶nemli bir galibiyet aldÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â

Ã‡ok yÃ¼ksek seviyede bir THY Avrupa Ligi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± olduÄŸunu anlatan Sfairopoulos, "Ä°ki takÄ±m da kazanabilirdi. Ä°ki Ã§ok iyi takÄ±m mÃ¼cadele etti. 40 dakika sonunda kimin kazanacaÄŸÄ±nÄ± bilmek Ã§ok zordu. FenerbahÃ§e Beko zor bir yoldayken iyi bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yakaladÄ±. BirkaÃ§ dakika hariÃ§ hem savunmada hem de hÃ¼cumda iyiydik. OnlarÄ± alÄ±ÅŸÄ±k olmadÄ±klarÄ± ÅŸeylere zorladÄ±k." diye konuÅŸtu.Â

Son bÃ¶lÃ¼mde daha az top kaybÄ± yapmalarÄ± gerektiÄŸine dikkati Ã§eken Yunan baÅŸantrenÃ¶r, "FenerbahÃ§e Beko Ã§ok tecrÃ¼beli bir takÄ±m. Åžampiyon olan ve DÃ¶rtlÃ¼ Final oynayan basketbolculara sahip. VazgeÃ§medik ve son saniyede rahat bir oyunla kazandÄ±k. OyuncularÄ±ma bunun Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir galibiyet olduÄŸunu sÃ¶yledim ama kutlamak iÃ§in erken. Ã–nÃ¼mÃ¼zde 10 maÃ§ daha var." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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