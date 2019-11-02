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HaberlerNba Haberleri Zeljko Obradovic: "Oyuncularımın zor bir durumda olduğunun farkındayım"
02.11.2019 - 00:46 | | AA

Zeljko Obradovic: "Oyuncularımın zor bir durumda olduğunun farkındayım"

Zalgiris'e 79-76 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic, takım olarak kendilerine daha çok güvenmeleri gerektiğini söyledi.

Zeljko Obradovic: "Oyuncularımın zor bir durumda olduğunun farkındayım"
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THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'e 79-76 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic, takım olarak kendilerine daha çok güvenmeleri gerektiğini söyledi. 

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Obradovic, "Zalgiris'i tebrik diyorum. Zalgiris, her sene olduğu gibi sonuna kadar savaşan bir takım. Bugün de öyleydiler. Taraftarlarımıza müthiş destekleri için teşekkür ederim. Benim için çok özel bir gündü. Takım iki gece öncesine göre çok farklıydı." ifadelerini kullandı. 

Karşılaşmada uzun süre iyi oynadıklarının altını çizen Obradovic, "Maç kaybedilecek zor bir noktaya geldi ve kaybettik. Son ana kadar mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncularımın zor bir durumda olduğunun farkındayım. Hayat devam ediyor. Kendimize güvenmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Jasikevicius: "Çok iyi bir takıma karşı galibiyet aldık" 

Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, güçlü bir takıma karşı galip geldiklerini belirtti. Jasikevicius, kendileri için karşılaşmayı bitirmenin daha önemli olduğunu aktararak, "Çok iyi bir takıma karşı galibiyet aldık. Nasıl olduğunu bilemedik ancak maçın sonunda bize doğru şans döndü. Bizim için çok büyük bir motivasyon oldu." diye konuştu.

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