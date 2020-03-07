Zeynep Gamze Koçer: Torres'i örnek alıyorum

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Zeynep Gamze Koçer, Atletico Madrid ile Vodafone Park’ta oynanacak Vodafone Kupası maçı ile ilgili Ortaçizgi'ye konuştu.

İşte Koçer’in yaptığı açıklamalar:

-Bizim için çok anlamı olan bir maç-

“Bizim için çok anlamı olan bir maç. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü temsil ediyoruz. Türkiye’de erkek futbolu olarak algılanan bir oyunu, kadınların yapabildiğini gösteriyoruz. Biz yapabiliyoruz ama daha çok kendi taraftarımız tarafından güzel görünüyor. Herkese kadınların bunu yapabildiğini, Vodafone Park’ta kadınların çok büyük bir seyirci karşısında güzel şeyleri başarabileceğini gösterebileceğimiz güzel bir maç olacak.”

-Hayal bile edemiyorum-

“Vodafone Park, çok önemli maçlara ev sahipliği yapmış bir stat. Taraftarımızın daha öne desibel rekoru kırdığı çok anlamlı statlardan biri. O statta daha önce kupa kaldırma şansım oldu ve kupayla üçlü çektirme şansı buldum. Onların tezahüratları karşısında oynayacağım anı hayal bile edemiyorum.”

-Aramızda çok fark yok-

“Böyle bir maç oynanacağını duyduğumda gurur duydum. Geçmişinde çok büyük işlere imza atan iki kulüp. Bu kulüpler karşılaşacak. Onlar İspanya şampiyonu, biz de Türkiye şampiyonuyuz. Aramızda çok fark yok. Sadece onların ligleri biraz daha kaliteli. Ama onlarla maç yapmak, taraftarlarımıza güzel bir futbol seyrettirecek olmak ve kadınların güçlü olduğunu göstermek bence daha önemli.”

-Fernando Torres’i çok beğeniyordum ve idol olarak görüyordum-

“Ben küçük yaşta futbol oynamaya başladığım zaman kadın futbolu daha popüler değildi. Erkek futbolculardan Fernando Torres’i çok beğeniyordum ve idol olarak görüyordum. Yaşım büyüdükçe ve kadın futbolu da geliştikçe beğendiğim tabii ki çok yabancı futbolcu oldu. Eğer idol söylemek gerekirse kendi takım arkadaşlarımdan Başak olduğunu söylerim. Reklam filminde de oynadı. Birçok küçük çocuğun idolü oldu. Benim yaşım onlardan daha büyük ama benim de idolüm olduğunu söyleyebilirim.”

-Bu algı nedeniyle futbolun erkek oyunu olduğu düşünülüyor ve…-

“Geçmişten gelen bir algı var. Bu algı nedeniyle futbolun erkek oyunu olduğu düşünülüyor ve onların maçları daha çok izleniyor. Bence en belirgin fark bu. Biz de aynı süreyi oynuyoruz, sadece fiziksel olarak bizden daha kuvvetliler. Geçmişten gelen bir erkek egemenliği var. Öyle bir algı var. Onun dışında pek bir fark olduğunu düşünmüyorum.”

-Kadınlara değer vereceklerini bu maçta göstereceklerini düşünüyorum-

“Vodafone Park’ta seyircimiz önünde oynayacağımız maçları düşündüm. Onlar bizi belki bir maç gelip destekleyecekler ama biz onları gördükçe sahanın içinde daha motive oluyoruz. Oyunumuza daha çok asılıyoruz. Keyifli bir futbol izlettireceğimize eminim, onların da emin olmasını ve statta yerlerini almasını bekliyoruz. Ciddi bir kitle bekliyorum. Kadınlara değer vereceklerini bu maçta göstereceklerini düşünüyorum.”