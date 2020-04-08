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HaberlerFenerbahçe Haberleri Zico hoca anketinde Yanal ve Kocaman'a fark attı!
08.04.2020 - 19:21 |

Zico hoca anketinde Yanal ve Kocaman'a fark attı!

Fenerbahçe'yi 100. yılında mutlu sona ulaştıran Zico, teknik direktör anketinde rakipleri Ersun Yanal ve Aykut Kocaman'a büyük fark attı.

Fenerbahçe'yi 100. yılında şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Arthur Zico unutulmuyor. Brezilyalı futbol adamı, Milliyet Gazetesi muhabiri Senad Ok'un yaptığı teknik direktör anketinde rakipleri Ersun Yanal ve Aykut Kocaman'a büyük fark attı.

Yüzde 61.2 oranında oy alan Zico daha sonra Senad Ok aracılığıyla sosyal medyada kendisine oy veren sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür etti.

Zico hoca anketinde Yanal ve Kocamana fark attı

Zico hoca anketinde Yanal ve Kocamana fark attı

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Zico hoca anketinde Yanal ve Kocamana fark attı

 

 

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