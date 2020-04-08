Zico hoca anketinde Yanal ve Kocaman'a fark attı!

Fenerbahçe'yi 100. yılında şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Arthur Zico unutulmuyor. Brezilyalı futbol adamı, Milliyet Gazetesi muhabiri Senad Ok'un yaptığı teknik direktör anketinde rakipleri Ersun Yanal ve Aykut Kocaman'a büyük fark attı.

Yüzde 61.2 oranında oy alan Zico daha sonra Senad Ok aracılığıyla sosyal medyada kendisine oy veren sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür etti.