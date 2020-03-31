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31.03.2020 - 00:43 | | Skorer

Zico'dan Fenerbahçe paylaşımı!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli takımı paylaştı.

Zico'dan Fenerbahçe paylaşımı!


Fenerbahçe'yi 2006-2008 yılları arasında çalıştıran ligde bir şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Arthur Zico, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli takımla ilgili paylaşımda bulundu.

Mesajında, Fenerbahçe yıllarında taraftar başta olmak üzere kendisine destek veren herkese teşekkür eden Zico, "Fenerbahçe’de teknik direktör olarak çalıştığım güzel zamanlarımdan fotoğraflar aldım. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ederim. Özellikle teknik ekip, futbolcular, yönetim ve fantastik taraftara… Fener gücü!" ifadelerine yer verdi.

Zicodan Fenerbahçe paylaşımı

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Zicodan Fenerbahçe paylaşımı

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