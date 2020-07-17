Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri "Zidane, Real Madrid'den kovulmamasını Galatasaray'a borçlu"
17.07.2020 - 20:28 |

"Zidane, Real Madrid'den kovulmamasını Galatasaray'a borçlu"

İspanya La Liga'da 34. şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid'de Zinedine Zidane'nın başarısı konuşuluyor. Fransız basını ise dünyaca ünlü hocanın bu sezonki en kritik sınavının Galatasaray maçı olduğunun altını çizdi.

ABONE OL

La Liga'da dün kendi sahasında Villarreal'i 2-1 yenen ve 34'üncü şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid'de söz konusu başarının en büyük mimarlarından biri de hiç kuşkusuz teknik direktör Zinedine Zidane'dı. Fransız basını ise dünyaca ünlü hocanın bu sezonki en kritik sınavına Galatasaray karşısında çıktığını savundu.

Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, "Galatasaray'a karşı Zinedine Zidane'ın kaderinin tersine döndüğü gece" başlığıyla okuyucularına duyurduğu özel haberinde Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray'ı Toni Kroos'un golüyle 1-0 yendiği mücadelenin şampiyonluğa giden yolda dönüm noktası olduğunu yazdı.

İspanyol devinin Sarı Kırmızılılar'la oynanan söz konusu karşılaşmadan üç gün evvel Real Mallorca'ya 1-0 yenildiğini hatırlatan gazete, Zizou'nun Real'den kovulmamasını Türk Telekom Stadyumu'nda aldığı galibiyete borçlu olduğu yorumunu yaptı.

Zidane, Real Madridden kovulmamasını Galatasaraya borçlu

Zidane, Real Madridden kovulmamasını Galatasaraya borçlu

 

 

    La Liga özetleri | Real Betis-Alaves: 1-2
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. "Zidane, Real Madrid'den kovulmamasını Galatasaray'a borçlu"
      "Zidane, Real Madrid'den kovulmamasını Galatasaray'a borçlu"
    2. Monaco'da Henry Onyekuru kadroya alınmadı!
      Monaco'da Henry Onyekuru kadroya alınmadı!
    3. Fenerbahçe transferi elinden kaçırdı, şimdi 30 milyon euro!
      Fenerbahçe transferi elinden kaçırdı, şimdi 30 milyon euro!
    4. TFF duyurdu! Play-Off maçları şifresiz yayınlanacak...
      TFF duyurdu! Play-Off maçları şifresiz yayınlanacak...
    5. Formula 1'de iki kişide koronavirüs tespit edildi
      Formula 1'de iki kişide koronavirüs tespit edildi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Galatasaray, Alex Hamilton'ı resmen açıkladı!

    Son dakika | Galatasaray, Alex Hamilton'ı resmen açıkladı!

    Fernando'dan Galatasaray - Fenerbahçe itirafı!

    Fernando'dan Galatasaray - Fenerbahçe itirafı!

    Son dakika | Beşiktaş'ta Fenerbahçe öncesi Burak Yılmaz idmanlara başladı!

    Son dakika | Beşiktaş'ta Fenerbahçe öncesi Burak Yılmaz idmanlara başladı!

    Filenin Sultanlarının Tokyo 2020'deki maç programı belli oldu

    Filenin Sultanlarının Tokyo 2020'deki maç programı belli oldu

    Sıradaki Haber