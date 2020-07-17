"Zidane, Real Madrid'den kovulmamasını Galatasaray'a borçlu"

La Liga'da dün kendi sahasında Villarreal'i 2-1 yenen ve 34'üncü şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid'de söz konusu başarının en büyük mimarlarından biri de hiç kuşkusuz teknik direktör Zinedine Zidane'dı. Fransız basını ise dünyaca ünlü hocanın bu sezonki en kritik sınavına Galatasaray karşısında çıktığını savundu.

Ülkenin dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, "Galatasaray'a karşı Zinedine Zidane'ın kaderinin tersine döndüğü gece" başlığıyla okuyucularına duyurduğu özel haberinde Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray'ı Toni Kroos'un golüyle 1-0 yendiği mücadelenin şampiyonluğa giden yolda dönüm noktası olduğunu yazdı.

İspanyol devinin Sarı Kırmızılılar'la oynanan söz konusu karşılaşmadan üç gün evvel Real Mallorca'ya 1-0 yenildiğini hatırlatan gazete, Zizou'nun Real'den kovulmamasını Türk Telekom Stadyumu'nda aldığı galibiyete borçlu olduğu yorumunu yaptı.