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02.12.2020 - 07:13 |

Zidane'dan istifa sorusuna yanıt

Real Madrid'in Fransız hocası Zinedine Zidane, Shakhtar'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından istifa iddialarını yanıtıladı.

Zidane'dan istifa sorusuna yanıt
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Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Shakhtar Donetsk'e 2-0 mağlup olan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane karşılaşmanın öncesinde açıklamada bulundu.

Fransız hoca maç sonu açıklamasında merak edilen istifa sorusuna açıklık getirerek, "İstifa etmeyi düşünmüyorum. İlk yarıda iyi oynadık, top resmen gol olmak istemedi. Son maçı kazanacak ve turu geçeceğiz. Ben iyimserim, kötü bir yenilgi aldığınız zaman kafanızı kaldırmalısınız. Bir utanç içindeyiz çünkü bunu hak etmedik" diye konuştu.

"Ben bir problem tespit etmiyorum" diyen Fransız hoca, "Bir araya gelen bir çok sorun var. Gol atmakta bugün zorlandık. Bir gol bulabilseydik her şey çok başka olacaktı. Dediğim gibi önümüze bakmak zorundayız" diyerek bir sonraki maçı beklediklerini söyledi.

Real Madrid Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçını Alman temsilcisi Mönchengladbach'a karşı oynayacak. Öte yandan İspanyol devi ligde de 3 maçtır galibiyet yüzü görmüyordu.

Zidanedan istifa sorusuna yanıt

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