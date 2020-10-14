Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTürkiye Kupası Haberleri Ziraat Türkiye Kupası 2020-2021 sezonu 1. turda 12 maç yapıldı
14.10.2020 - 16:53 | | AA

Ziraat Türkiye Kupası 2020-2021 sezonu 1. turda 12 maç yapıldı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonu 1. turuna 12 maçla devam edildi.

Ziraat Türkiye Kupası 2020-2021 sezonu 1. turda 12 maç yapıldı
ABONE OL

Kupanın 1. turunda Misli.com 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele ediyor. Maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan yeni statü gereği tek maç üzerinden oynanıyor.

Organizasyonda bugün yapılan 12 karşılaşmanın ardından Siirt İl Özel İdaresi, Şile Yıldızspor, Arnavutköy Belediyespor, Yalovaspor, 1877 Alemdağspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Yomraspor, Elazığ Karakoçan, Kozanspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Payasspor ve Alanya Kestelspor 2. tura yükseldi.

Türkiye Kupası'nda 1. turda oynanan maçların sonucu şöyle:

Mardin Fosfatspor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-3

Şile Yıldızspor-Modafen: 5-1

Arnavutköy Belediyespor-Çengelköy: 2-0

Yalovaspor-Halide Edip Adıvarspor: 6-4

1877 Alemdağspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 1-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gölcükspor: 2-1

Fatsa Belediyespor-Yomraspor: 1-2

Elazığ Karakoçan-Batman Petrolspor: 1-0

Kozanspor-Kahta 02: 2-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Adıyaman 1954: 1-0

İskenderun FK-Payasspor: 5-6

Alanya Kestelspor-Karaman Belediyespor: 2-0

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç resmen açıkladı: Sözleşme imzalayacağız!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Garry Rodrigues için resmi açıklama! Ayrılık...

Ziraat Türkiye Kupası 2020-2021 sezonu 1. turda 12 maç yapıldı

Bayern Münih, 2019-20 Almanya Kupası'na Galibiyetle Başlıyor

Carly Booth golf paylaşımlarına devam ediyor!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ziraat Türkiye Kupası 2020-2021 sezonu 1. turda 12 maç yapıldı
    Ziraat Türkiye Kupası 2020-2021 sezonu 1. turda 12 maç yapıldı
  2. Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta izlenecek? Milli maç hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?
    Türkiye Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta izlenecek? Milli maç hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?
  3. Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Adıyaman 1954 Spor: 1-0
    Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Adıyaman 1954 Spor: 1-0
  4. Can Öncü, Kawasaki Puccetti takımı ile anlaştı
    Can Öncü, Kawasaki Puccetti takımı ile anlaştı
  5. Adil Rami'den olay itiraf: Utanç vericiydi!
    Adil Rami'den olay itiraf: Utanç vericiydi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TBF Disiplin Kurulu'ndan Pınar Karşıyaka'ya para cezası

TBF Disiplin Kurulu'ndan Pınar Karşıyaka'ya para cezası

Son dakika | Ali Koç: Emre Belözoğlu bana bağlı olarak çalışacak

Son dakika | Ali Koç: Emre Belözoğlu bana bağlı olarak çalışacak

Denizlispor'da Özgür Çek ve Sakıb Aytaç 1 ay yok!

Denizlispor'da Özgür Çek ve Sakıb Aytaç 1 ay yok!

Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Sıradaki Haber