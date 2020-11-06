Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda eşleşmeler belli oldu! Fenerbahçe'nin rakibi...
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi, İstanbul'da yapıldı. Kurada Fenerbahçe'nin rakibi Sivas Belediyespor oldu. Ayrıca kurada Süper Lig ekipleri Çaykur Rizespor, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor'un da rakipleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü eleme turu eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nun ev sahipliği yaptığı kura çekimini, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve antrenörü Selçuk İnan gerçekleştirdi.
Kura sırasında konuşan Erdem, 2022 Dünya Bedensel Engelliler Futbol Şampiyonası'nı Türkiye'de yapmak istediklerini söyledi. Kura çekiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında kulüp temsilcileri yer almadı.
Kupanın 4. turunda, kurada 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig’den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor yer alacak.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak dördüncü tur müsabakaları, 24-25-26 Kasım tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Fenerbahçe - Sivas Belediyespor
Adana Demirspor - Afjet Afyonspor
BB Erzurumspor - Ankara Demirspor
Çaykur Rizespor - Uşak Spor
İstanbulspor - Tarsus İdmanyurdu
Göztepe - Kırklarelispor
RH Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği
Gaziantep FK - Serik Belediyespor
Ankaraspor - Muğlaspor
Tuzlaspor - Sultanbeyli Belediyespor
İH Konyaspor - Manisa FK
Altınordu - Çorum FK
Kasımpaşa - Anagold 24 Erzincanspor
Adanaspor - Sakaryaspor
Beypiliç Boluspor - Kahramanmaraşspor
Yukatel Denizlispor - Turgutluspor
Atakaş Hatayspor - Karacabey Belediyespor
Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor
Giresunspor - Niğde Anadolu FK
Bursaspor - Karatay Termal 1992 Konyaspor
Antalyaspor - Pendikspor
Eskişehirspor - Kastamonuspor
Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor
Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor
HES Kablo Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon
Karagümrük-Esenler Erokspor