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14.01.2021 - 10:27 |

Ziraat Türkiye Kupası | Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe bu akşam sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Pandemi nedeniyle tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Peki Fenerbahçe-Kasımpaşa Türkiye kupası maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası | Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
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Türkiye Kupası son 16 turu müsabakaları bugün oynanacak iki maçın ardından tamamlanacak. Günün ilk maçında Alanyaspor-Erzurumspor'u konuk ederken günün son maçında ise Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Pandemi nedeniyle tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan maçı kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak. Maçın başlamasına saatler kala mücadelenin yayın bilgileri taraftarlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Mücadele ATV ekranından naklen yayınlanacak. Ümit Öztürk'ün yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özarak yapacak

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Sadık, Caner, Ozan, Luiz Gustavo, Sinan, Mert Hakan, Ferdi, Samatta

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Mehmet Feyzi, Evren, Sadiku, Aytaç, Varga, Hodzic, Yusuf Erdoğan, Thelin

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