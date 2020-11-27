Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor!
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakiplerinin belli olacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekiminde 32 takım yer alacak. Salı akşamı başlayan ve Perşembe akşamı sona eren maçların ardından 5. tura kalmaya hak kazanan 25 takım belli olurken geçtiğimiz yıl Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden beş takım ve geçen sezonun şampiyonu Başakşehir 5. turdan kuraya katılacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi için geri sayım sürüyor. Salı günü başlayan ve Perşembe akşamı sona eren 4. tur maçlarının tamamlanması ile 5. tura kalan 26 takım belli olurken 5. tura kuraya katılacak olan 6 takım ile birlikte 32 takım birbiriyle kurada eşleşecek. Kura çekilişinde seri başı takımlar belirlenirken kura çekiminin yapılacağı saat ve tarihde belli oldu.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi bugün saat 14:30'da gerçekleştirilecek. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek olan kura çekimi A Spor ekranından naklen canlı olarak yayınlanacak. Skorer olarak bizde gelişmeleri anbean sizlere aktaracağız.
KUPAYA 5. TURDAN DAHİL OLACAK TAKIMLAR
Trabzonspor
Medipol Başakşehir
Beşiktaş
Demir Grup Sivasspor
Aytemiz Alanyaspor
Galatasaray
SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR
Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Sivasspor, Alanyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Antalyaspor, Kasımpaşa, Göztepe, Gençlerbirliği, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Erzurumspor
SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR
Adana Demirspor, Bursaspor, Giresunspor, Altınordu, Boluspor, Adanaspor, Eskişehirspor, Tuzlaspor, Hekimoğlu Trabzon, Tarsus İdman Yurdu, Kocaelispor, Karacabey Belediyesi, Turgutluspor, Esenler Erokspor, Muğlaspor, Darıca Gençlerbirliği