Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi için geri sayım sürüyor. Salı günü başlayan ve Perşembe akşamı sona eren 4. tur maçlarının tamamlanması ile 5. tura kalan 26 takım belli olurken 5. tura kuraya katılacak olan 6 takım ile birlikte 32 takım birbiriyle kurada eşleşecek. Kura çekilişinde seri başı takımlar belirlenirken kura çekiminin yapılacağı saat ve tarihde belli oldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi bugün saat 14:30'da gerçekleştirilecek. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek olan kura çekimi A Spor ekranından naklen canlı olarak yayınlanacak. Skorer olarak bizde gelişmeleri anbean sizlere aktaracağız.

KUPAYA 5. TURDAN DAHİL OLACAK TAKIMLAR

Trabzonspor

Medipol Başakşehir

Beşiktaş

Demir Grup Sivasspor

Aytemiz Alanyaspor

Galatasaray

SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR

Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Sivasspor, Alanyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Antalyaspor, Kasımpaşa, Göztepe, Gençlerbirliği, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Erzurumspor

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Adana Demirspor, Bursaspor, Giresunspor, Altınordu, Boluspor, Adanaspor, Eskişehirspor, Tuzlaspor, Hekimoğlu Trabzon, Tarsus İdman Yurdu, Kocaelispor, Karacabey Belediyesi, Turgutluspor, Esenler Erokspor, Muğlaspor, Darıca Gençlerbirliği