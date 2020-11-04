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04.11.2020 - 17:09 | | MANİSA (İHA) -

Ziraat Türkiye Kupası: Manisa FK: 2 - Gümüşhanespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Gümüşhanespor’u 2-0 mağlup ederek adını 4. Tur’a yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası: Manisa FK: 2 - Gümüşhanespor: 0
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Stat: Manisa 19 Mayıs Stadı
Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Onur Gülter xx, Bedirhan Soydemir xx
Manisa FK: Yusuf xx, Ahmet xx Birkan xx, Bilal xx (Yiğit dk. 42 xx), Çağrı xx, Mehmet Güven xx, Ferhat xx, Mustafa xx, Volkan xxx, Mehmet Uysal xx, Tayyib Kanarya xx
Gümüşhanespor: Cengiz xx, Musa Sinan xx ( Sercan dk. 63 xx), B. Abdulkadir x(Mert dk. 63 xx), Baran xx (Erdinç dk. 76xx), Raif x(Soykan dk. 88 x), Orkun x, Berkan x Oğuz x (İlke dk. 88 x), Ömer Alp x, Osman x, Oben x
Goller: Volkan (dk. 5 ve 81) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Mehmet Uysal, Volkan (Manisa FK), Mert (Gümüşhanespor)

Garry Rodrigues geri döndü | Şık gol...
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