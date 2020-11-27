Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmaları için kura çekimi yapıldı. Türkiye'nin devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur maçlarının tamamlanmasının ardından 5. Tur kura çekimi gerçekleştirildi. Hamit Altıntop ve Tolunay Kafkas'ın katılımıyla gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ
DG Sivasspor - Giresunspor
Kasımpaşa-Muğlaspor
Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon
BB Erzurumspor-Esenler Erokspor
Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor
İttifak Holding Konyaspor-Altınordu
Trabzonspor-Adana Demirspor
Çaykur Rizespor-Eskişehirspor
Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu
Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği
Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor
Göztepe-Bursaspor
Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor
Gençlerbirliği-Tuzlaspor
Gaziantep FK-Kocaelispor
Medipol Başakşehir-Turgutluspor
MAÇLAR 15, 16 VE 17 ARALIK'TA OYNANACAK
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçları 15, 16, 17 Aralık'ta oynanacak. Kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında oynanacak mücadeleler, tek maç eleme sistemiyle oynanacak.