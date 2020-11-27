Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur maçlarının tamamlanmasının ardından 5. Tur kura çekimi gerçekleştirildi. Hamit Altıntop ve Tolunay Kafkas'ın katılımıyla gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ

DG Sivasspor - Giresunspor

Kasımpaşa-Muğlaspor

Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon

BB Erzurumspor-Esenler Erokspor

Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor

İttifak Holding Konyaspor-Altınordu

Trabzonspor-Adana Demirspor

Çaykur Rizespor-Eskişehirspor

Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu

Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği

Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor

Göztepe-Bursaspor

Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor

Gençlerbirliği-Tuzlaspor

Gaziantep FK-Kocaelispor

Medipol Başakşehir-Turgutluspor

MAÇLAR 15, 16 VE 17 ARALIK'TA OYNANACAK

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçları 15, 16, 17 Aralık'ta oynanacak. Kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında oynanacak mücadeleler, tek maç eleme sistemiyle oynanacak.