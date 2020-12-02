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02.12.2020 - 15:59 | |   İSTANBUL (AA)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakalarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur programı açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle: 

15 Aralık Salı:

13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

15.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)

17.00 Yeni Malatya-Hekimoğlu Trabzon (Yeni Malatya)

18.30 Göztepe-Bursaspor (Gürsel Aksel)

21.00 Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom)

16 Aralık Çarşamba:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)

18.15 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

21.00 Fenerabhçe-Karacabey Belediyespor (Ülker)

17 Aralık Perşembe:

13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (Medaş Konya Büyükşehir)

15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)

Ziraat Türkiye Kupasında 5. tur programı açıklandı


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