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16.10.2020 - 00:18 | | AA

Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda eÅŸleÅŸmeler belli oldu!

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 2. tur eÅŸleÅŸmeleri ve mÃ¼sabakalarÄ±n programÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â

Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda eÅŸleÅŸmeler belli oldu!
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Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 2. tur eÅŸleÅŸmeleri ve mÃ¼sabakalarÄ±n programÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â 

TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda tek maÃ§ eleme usulÃ¼ne gÃ¶re oynanan 1. tur mÃ¼sabakalarÄ± sonucunda 21 takÄ±m tur atladÄ±. Misli.com 3. Lig'den diÄŸer 25 takÄ±mÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla toplam 46 ekibin yer alacaÄŸÄ± 2. tur maÃ§larÄ± 20, 21 ve 22 Ekim'de yapÄ±lacak.Â 

Tek maÃ§ eleme usulÃ¼ne gÃ¶re oynanacak maÃ§larÄ± kazanan takÄ±mlar tur atlayacak. Normal sÃ¼resi beraberlikle sonuÃ§lanmasÄ± durumunda uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eÅŸitliÄŸin bozulmamasÄ± durumunda tur atlayacak takÄ±mÄ± seri penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± belirleyecek.Â 

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 2. tur eÅŸleÅŸmeleri ve maÃ§ programÄ± ÅŸÃ¶yle:Â 

20 Ekim SalÄ±:Â 

13.00 Ä°Ã§el Ä°dmanyurdu-Payasspor (Mersin)Â 

14.30 Belediye KÃ¼tahyaspor-DarÄ±ca GenÃ§lerbirliÄŸi (DumlupÄ±nar)Â 

19.00 KarÅŸÄ±yaka-Bergama Belediyespor (Ä°zmir AtatÃ¼rk)Â 

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±nda eÅŸleÅŸmeler belli oldu

21 Ekim Ã‡arÅŸamba:

Â 13.00 ElazÄ±ÄŸ KarakoÃ§an-Diyarbekirspor (ElazÄ±ÄŸ DoÄŸukent)Â 

13.30 1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor (Kelkit Ä°lÃ§e)Â 

13.30 MuÄŸlaspor-KÄ±zÄ±lcabÃ¶lÃ¼kspor (MuÄŸla AtatÃ¼rk)Â 

13.30 Ã‡atalcaspor-Åžile YÄ±ldÄ±zspor (Tepecik Åženol GÃ¼neÅŸ)Â 

13.30 Esenler Erokspor-ArnavutkÃ¶y Belediyespor (Vefa)Â 

13.30 KÄ±rÄ±kkale BÃ¼yÃ¼k Anadoluspor-DÃ¼zcespor (BaÅŸpÄ±nar)

Â 13.30 Ofspor-Yomraspor (StadÄ± henÃ¼z aÃ§Ä±klanmadÄ±)Â 

13.30 Cizrespor-Siirt Ä°l Ã–zel Ä°daresi (StadÄ± henÃ¼z aÃ§Ä±klanmadÄ±)Â 

13.30 NevÅŸehir Belediyespor-Kozanspor (NevÅŸehir Gazi)Â 

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Yalovaspor (Sultanbeyli GÃ¶let)Â 

13.30 TekirdaÄŸspor-Silivrispor (NamÄ±k Kemal)

Â 13.30 Isparta 32-Alanya Kestelspor (Isparta AtatÃ¼rk)Â 

14.30 68 Aksaray Belediyespor-Malatya YeÅŸilyurt Belediyespor (DaÄŸÄ±lgan)Â 

19.00 Fethiyespor-Nazilli Belediyespor (Fethiye Ä°lÃ§e)Â 

22 Ekim PerÅŸembe:Â 

13.00 AÄŸrÄ± 1970-52 Orduspor (Vali LÃ¼ftÃ¼ YiÄŸenoÄŸlu)Â 

13.30 Karbel KarakÃ¶prÃ¼ Belediyespor-Osmaniyespor (Faruk Ã‡elik)Â 

13.30 Belediye Derincespor-Ã‡ankaya FK (Belediye Derincespor)Â 

13.30 BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Tepecikspor-1877 AlemdaÄŸspor (Tepecik Åženol GÃ¼neÅŸ)Â 

14.30 Erbaaspor-Yozgatspor 1959 (Erbaa Ä°lÃ§e)Â 

19.00 Bucaspor 1928-Somaspor (Yeni Buca)

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