Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±nda eÅŸleÅŸmeler belli oldu

Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda eÅŸleÅŸmeler belli oldu!
Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 2. tur eÅŸleÅŸmeleri ve mÃ¼sabakalarÄ±n programÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â
Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 2. tur eÅŸleÅŸmeleri ve mÃ¼sabakalarÄ±n programÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â
TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda tek maÃ§ eleme usulÃ¼ne gÃ¶re oynanan 1. tur mÃ¼sabakalarÄ± sonucunda 21 takÄ±m tur atladÄ±. Misli.com 3. Lig'den diÄŸer 25 takÄ±mÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla toplam 46 ekibin yer alacaÄŸÄ± 2. tur maÃ§larÄ± 20, 21 ve 22 Ekim'de yapÄ±lacak.Â
Tek maÃ§ eleme usulÃ¼ne gÃ¶re oynanacak maÃ§larÄ± kazanan takÄ±mlar tur atlayacak. Normal sÃ¼resi beraberlikle sonuÃ§lanmasÄ± durumunda uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eÅŸitliÄŸin bozulmamasÄ± durumunda tur atlayacak takÄ±mÄ± seri penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± belirleyecek.Â
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 2. tur eÅŸleÅŸmeleri ve maÃ§ programÄ± ÅŸÃ¶yle:Â
20 Ekim SalÄ±:Â
13.00 Ä°Ã§el Ä°dmanyurdu-Payasspor (Mersin)Â
14.30 Belediye KÃ¼tahyaspor-DarÄ±ca GenÃ§lerbirliÄŸi (DumlupÄ±nar)Â
19.00 KarÅŸÄ±yaka-Bergama Belediyespor (Ä°zmir AtatÃ¼rk)Â
21 Ekim Ã‡arÅŸamba:
Â 13.00 ElazÄ±ÄŸ KarakoÃ§an-Diyarbekirspor (ElazÄ±ÄŸ DoÄŸukent)Â
13.30 1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor (Kelkit Ä°lÃ§e)Â
13.30 MuÄŸlaspor-KÄ±zÄ±lcabÃ¶lÃ¼kspor (MuÄŸla AtatÃ¼rk)Â
13.30 Ã‡atalcaspor-Åžile YÄ±ldÄ±zspor (Tepecik Åženol GÃ¼neÅŸ)Â
13.30 Esenler Erokspor-ArnavutkÃ¶y Belediyespor (Vefa)Â
13.30 KÄ±rÄ±kkale BÃ¼yÃ¼k Anadoluspor-DÃ¼zcespor (BaÅŸpÄ±nar)
Â 13.30 Ofspor-Yomraspor (StadÄ± henÃ¼z aÃ§Ä±klanmadÄ±)Â
13.30 Cizrespor-Siirt Ä°l Ã–zel Ä°daresi (StadÄ± henÃ¼z aÃ§Ä±klanmadÄ±)Â
13.30 NevÅŸehir Belediyespor-Kozanspor (NevÅŸehir Gazi)Â
13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Yalovaspor (Sultanbeyli GÃ¶let)Â
13.30 TekirdaÄŸspor-Silivrispor (NamÄ±k Kemal)
Â 13.30 Isparta 32-Alanya Kestelspor (Isparta AtatÃ¼rk)Â
14.30 68 Aksaray Belediyespor-Malatya YeÅŸilyurt Belediyespor (DaÄŸÄ±lgan)Â
19.00 Fethiyespor-Nazilli Belediyespor (Fethiye Ä°lÃ§e)Â
22 Ekim PerÅŸembe:Â
13.00 AÄŸrÄ± 1970-52 Orduspor (Vali LÃ¼ftÃ¼ YiÄŸenoÄŸlu)Â
13.30 Karbel KarakÃ¶prÃ¼ Belediyespor-Osmaniyespor (Faruk Ã‡elik)Â
13.30 Belediye Derincespor-Ã‡ankaya FK (Belediye Derincespor)Â
13.30 BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Tepecikspor-1877 AlemdaÄŸspor (Tepecik Åženol GÃ¼neÅŸ)Â
14.30 Erbaaspor-Yozgatspor 1959 (Erbaa Ä°lÃ§e)Â
19.00 Bucaspor 1928-Somaspor (Yeni Buca)