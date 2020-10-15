Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±nda Isparta 32 uzatmada turladÄ±

15.10.2020 - 22:43 | | AA
Ziraat Türkiye KupasÄ±'nda Isparta 32 uzatmada turladÄ±!
Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda Isparta 32, Kemerspor 2003'Ã¼ uzatmada 3-2 maÄŸlup ederek adÄ±nÄ± ikinci tura yazdÄ±rdÄ±.Â
Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda 1. tur, yapÄ±lan tek maÃ§la sona erdi.Â
Kupada turun son karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Isparta 32, Kemerspor 2003'Ã¼ Isparta AtatÃ¼rk StadÄ±'nda konuk etti. MÃ¼sabakanÄ±n normal sÃ¼resi 2-2 sona erince uzatma bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne geÃ§ildi. Bu sÃ¼rede 3-2 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kuran ev sahibi ekip, adÄ±nÄ± ikinci tura yazdÄ±rdÄ±.Â
Birinci turu geÃ§en 21 takÄ±m ile 2. turdan katÄ±lacak 25 ekibin mÃ¼cadele edeceÄŸi 2. tur mÃ¼sabakalarÄ± 20-21-22 Ekim'de yapÄ±lacak. Tur, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle uygulanan yeni statÃ¼ gereÄŸi tek maÃ§ Ã¼zerinden oynanacak.
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