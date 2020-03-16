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16.03.2020 - 10:38 |

Zirve fena karıştı! Sivasspor kazanırsa...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıran kırana geçiyor. Trabzonspor, Medipol Başakşehir'le, Galatasaray ise derbide Beşiktaş'la berabere kaldı. Gözler Sivasspor'un bu akşam yapacağı Antalyaspor maçına çevrildi. Yiğido bu akşam kazanırsa rakiplerinin 2'şer puan bıraktığı haftada 11 puan kazanmış olacak, iyice iddialı konuma gelecek.

Zirve fena karıştı! Sivasspor kazanırsa...
SKORER

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor... Pazar seansının ilk maçında zirvenin ilk iki basamağında yer alan Trabzonspor konuk ettiği Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı.

Bu karşılaşmanın ardından gözler derbiye çevrildi. Türk Telekom Stadı'ndaki dev karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi, Galatasaray, iki rakibini yakalama şansını kaçırdı. Beşiktaş ise bu beraberliğin ardından şampiyonluk umudunu Kaf Dağı'nın ardında bıraktı.

Bu akşam bir diğer şampiyonluk adayı Sivasspor, Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Yiğido, Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı kazandığı takdirde puanını 52'ye yükseltecek. Bu durumda Galatasaray'ı geride bırakacak olan kırmızı-beyazlı takım, zirveyle arasındaki puan farkını da 1'e indirecek. Böylelikle Sivasspor rakiplerinin puan kaybettiği haftada 11 puan birden kazanmış olacak.

İŞTE PUAN CETVELİ...

Zirve fena karıştı Sivasspor kazanırsa...

Zirve fena karıştı Sivasspor kazanırsa...

 

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