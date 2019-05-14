CELAL UMUT EREN

Ligdeki şampiyonluk şansını 33. haftaya taşıyan ve Galatasaray’la final maçına çıkacak olan Medipol Başakşehir’in zirve inadı bitmiyor. Abdullah Avcı yönetiminde son 5 yılda sürekli olarak ilk 4’te yer alan turuncu-lacivertliler, son 3 sezonda ise sürekli olarak şampiyonluk yarışında olan Başakşehir, artık başarıya uzanmak istiyor.

2016-17 sezonunda ligi Beşiktaş’ın arkasında ikinci sırada bitiren İstanbul takımı, 73 puan toplamıştı. 32 hafta boyunca lig yarışında olan Abdullah Avcı ve öğrencileri, geçen sezon da 34 hafta boyunca şampiyonluk yarışı verdi.

22 haftalık zirve

Her ne kadar 72 puanla 3. olsalar da ikinci Fenerbahçe ile aynı puanda kalmış, 75 puanlı Galatasaray’ı 3 puan geriden takip etmişlerdi. Bu sezon ise tam 22 hafta liderlik koltuğunda oturan turuncu-lacivertli takım, geçen hafta koltuğunu kaybetti.

Son 5 yıldır sürekli olarak Avrupa kupalarına bilet almayı başaran ve 2. kez Şampiyonlar Ligi seviyesine yaklaşan Başakşehir, istikrarı ve sürekli yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor.

Abdullah Avcı idaresindeki Başakşehir; 2014-15 sezonunda 4., 2015-16 sezonunda 4., 2016-17 sezonunda 2., 2017-18 sezonunda 3. ve bu sezon ilk 2 sırada bulunarak alkışları topladı.