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28.01.2019 - 02:30 |

Zirvede düello!

Liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir ile zirve takipçilerinden Kasımpaşa kritik bir puan mücadelesine çıkacak. Konuk ekipte cezalılar Diagne, Josue Sa ve Veysel forma giyemeyecek.

Zirvede düello!
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Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir ile zirve takipçilerinden Kasımpaşa bugün son derece kritik bir puan mücadelesine çıkacak.

İkinci yarının ilk haftasında güçlü rakibi Trabzonspor’u deplasmanda yenmeyi başaran turuncu-lacivertli takım, Kasımpaşa’yı da devirerek, zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Başakşehir’de zorlu müsabaka öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın, Trabzonspor maçından farklı olarak stoperde Serdar Taşçı’ya 11’de forma vermesi bekleniyor. Avcı, yeni transfer Serdar’ı Trabzonspor maçının kadrosuna almazken, Epureanu’nun yanında Mahmut’a şans tanımıştı.

Çaykur Rizespor karşısında aldığı sürpriz yenilgiyle ligin ikinci yarısına başlayan Kasımpaşa ise dört as oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak. Lacivert-beyazlı takımda Mbaye Diagne ve Josue Sa kırmızı kart, kaptan Veysel Sarı ise sarı kart cezası nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Uzun süreli sakatlığı devam eden Khalili de takımdaki yerini alamayacak. Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa arasında ligin ilk yarısında yapılan müsabakayı lacivert-beyazlı takım 2-1 kazanmıştı.

Zirvede düello

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