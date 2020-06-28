Zirvenin gözü bu maçta! Başakşehir-Galatasaray

Süper Lig’de lider Başakşehir ile Galatatasaray karşı karşıya geliyor.

Üçer futbolcu kart sınırında

Medipol Başakşehir-Galatasaray mücadelesinde iki takımda da üçer futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

Cim-Bom’da Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ömer Bayram bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve Trabzonspor maçında görev yapamayacak. Turuncu-lacivertli takımda da Alexandru Epureanu, Danijel Aleksic ve Mahmut Tekdemir, bugün kart görürse deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

24. randevu

Galatasaray ile lider Medipol Başakşehir, Süper Lig’de 24. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile lider Medipol Başakşehir, Süper Lig’de 24. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig’de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 23 maçtan 11’ini Galatasaray, 7’sini Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Cim-Bom’un 37 golüne, turuncu-lacivertliler 34 golle cevap verdi.Aslan, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 11 müsabakada 3 kez galip gelebildi. Söz konusu dönemdeki maçlardan 3’ü berabere bitti, Başakşehir ise 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Avrupa riski var!

Galatasaray, pandemi sonrası kaybettiği puanlarla zirveden uzaklaşırken artık üçüncülük bile zora girdi.

Beşiktaş’ın üst üste kazanması, Sivas’ın önde olması ve zorlu fikstürü, Galatasaray’ın üçüncülük konusundaki endişelerini artırdı.

Sarı-kırmızılılar bu nedenle kalan maçlarını kazanarak en azından lig sonunda puan tablosunda üçüncü sırada yer almayı ve Avrupa konusunda avantajı eline geçirmeyi hedefliyor. Başakşehir ile Trabzonspor maçlarının üst üste olması ve olası puan kayıpları, Galatasaray’ı Avrupa’dan bile uzaklaştırabilir. Kalan maçlar ve zorlu fikstür sarı-kırmızılılardaki kaygıları derinleştiriyor.

Başakşehir kampa girdi

Galatasaray maçının son hazırlıklarını tamamlayan Medipol Başakşehir, antrenmanın ardından kampa girdi.

Sarı-kırmızılılar karşısında yer alacak 11’ini deneyen ve taktik çalışmalarını gerçekleştiren Teknik Direktör Okan Buruk, öğrencilerine son talimatlarını verdi. 19.00’da başlayan çalışmanın ardından kampa alınan turuncu-lacivertli futbolcular, Cim-Bom’u da geçerek şampiyonluk yolunda kayıpsız devam etmek istiyor.

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