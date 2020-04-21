258 Nerenin Telefon Kodu? +258 Hangi Ülkeye Ait?

Türkiye'nin tüm şehirlerine ait bir alan kodları bulunmaktadır. Bu alan kodları ile şehirlerarası iletişim sağlanmaktadır. Şehir dışını aramak isteyenlerin bu alan kodlarının önüne 0 eklemesi gerekir.



258 Nerenin Telefon Kodu?



258 numaralı telefon kodu ülkemizde Denizli iline aittir. Denizli ile şehirlerarası görüşmeler sağlanabilmesi için bu alan kodu kullanılmaktadır.



+258 Hangi Ülkeye Ait?



Telefon aramalarında telefon numarasının başında +258 numaralı kod bulunuyorsa bu telefon dünyada bir ülkeden aranıyordur. Ülkelerin kodları bilinemeyebilir. Fakat bunları öğrenmek kolaydır. Böylelikle aranan numaraların hangi ülkeden arandığı öğrenilebilir. +258 numaralı kod dünyada Güney Doğu Afrika’da ve Hint okyanusunun kıyısında bulunan Mozambik ülkesine aittir. Aranan numaranın başında +258 kodu bulunması halinde bu telefonun Mozambik ülkesinden arandığı bilinir.