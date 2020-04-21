258 Nerenin Telefon Kodu? +258 Hangi Ülkeye Ait?
Telefon kodları telefon numaralarının başında bulunan kodlardır. Bu kod telefon numarası hangi ülkeye ait ise o numaranın başında bulunur. Bazı kodlar uluslararası ülke kodları olabiliyorken, bazıları ise ülkemizde alan kodu olarak da kullanılmaktadır. Bu kodlardan birisi de 258 numaralı koddur. Peki 258 nerenin telefon kodu? +258 hangi ülkeye ait? İşte tüm detayları sizler için derledik.
Türkiye'nin tüm şehirlerine ait bir alan kodları bulunmaktadır. Bu alan kodları ile şehirlerarası iletişim sağlanmaktadır. Şehir dışını aramak isteyenlerin bu alan kodlarının önüne 0 eklemesi gerekir.
258 Nerenin Telefon Kodu?
258 numaralı telefon kodu ülkemizde Denizli iline aittir. Denizli ile şehirlerarası görüşmeler sağlanabilmesi için bu alan kodu kullanılmaktadır.
+258 Hangi Ülkeye Ait?
Telefon aramalarında telefon numarasının başında +258 numaralı kod bulunuyorsa bu telefon dünyada bir ülkeden aranıyordur. Ülkelerin kodları bilinemeyebilir. Fakat bunları öğrenmek kolaydır. Böylelikle aranan numaraların hangi ülkeden arandığı öğrenilebilir. +258 numaralı kod dünyada Güney Doğu Afrika’da ve Hint okyanusunun kıyısında bulunan Mozambik ülkesine aittir. Aranan numaranın başında +258 kodu bulunması halinde bu telefonun Mozambik ülkesinden arandığı bilinir.