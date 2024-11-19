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Uzmanpara50 TL ve 5 TL’lik yeni banknotlar tedavüle verildi
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50 TL ve 5 TL’lik yeni banknotlar tedavüle verildi

E9 Emisyon Grubu VIII. Tertip 50 Türk Lirası ve VII. Tertip 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verildi.

19.11.2024 - 11:04 | | İHA
50 TL ve 5 TL’lik yeni banknotlar tedavüle verildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) duyurusunda, 1211 sayılı Kanun’un TCMB’ye verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 50 TL ve VII. tertip 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle çıkarılacağı belirtildi.

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Duyuruda, ’’Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 50 TL ve 5 TL banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkanımız Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcımız Dr. Osman Cevdet Akçay’a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir’’ denildi.

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