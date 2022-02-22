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AB, Rus tahvillerinin ticaretini yasaklayabilir

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Brüksel'deki daimi temsilcileri, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerinin kurdukları hükümetleri tanıyan Rusya'ya yaptırım uygulanması konusunda anlaştı.

22.02.2022 - 14:21 |
AB, Rus tahvillerinin ticaretini yasaklayabilir

Daimi temsilciler gün içinde yeniden bir araya gelerek detayları ele alacak.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Avrupa Birliği üyeleri Rusya'nın devlet tahvillerinin ticaretini yasaklamayı tartışıyor. Bunun yanı sıra yönetime yakın iş insanlarından ve Rus hükümetinden birçok kişiye ağır yaptırımlar uygulanması da gündemde.

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları da bugün Paris'te bir araya gelerek Rusya'ya karşı uygulanacak yaptırımları ele alacak.

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