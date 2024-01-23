ABD ile Çin borsası değer farkı rekor kırdı
Çin hisse senetlerinde son dönemde yaşanan ciddi değer kayıpları Çin borsasının değerini ABD piyasalarının değerinin çok gerisine itti.
23.01.2024 - 10:06 | | Foreks Haber
Bloomberg tarafından derlenen verilere göre ABD borsasının piyasa değeri şu anda Hong Kong ve Çin borsalarının toplamından 38 trilyon dolar daha fazla ve bu yeni bir rekor.
Foundation Asset Management'ın Baş Yatırım Yetkilisi Michael Liang, "Çin değer sunuyor, ancak katalizörler orada değil. Bu arada ABD piyasasının momentumu ve ekonomisi kendi tarafında" dedi.
Çin hisse senetleri Şubat 2021'deki zirvesinden bu yana 6,3 trilyon dolardan fazla piyasa değeri kaybetti. Aynı dönemde ABD hisse senetleri yaklaşık 5,3 trilyon dolar değer kazandı.