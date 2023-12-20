ABD'de ekim ayında sermaye çıkışı sürdü

ABD Hazine Bakanlığı'nın uluslararası sermaye verilerine göre ekim ayında sermaye piyasalarından 83,8 milyar dolar çıkış oldu. Bir önceki ayın verisi net 67,4 milyar dolar çıkıştan 64,8 milyar dolar çıkışa revize edildi.

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Aynı ayda swap hariç uzun vadeli menkul kıymetlerden 3,3 milyar dolar giriş görüldü. Bir önceki ay 1,7 milyar dolar olan net çıkış verisi, 0,9 milyar dolar giriş olarak güncellendi.

Swap dahil edildiğinde yabancı yatırımcıların uzun vadeli menkul kıymet net alımları 3,3 milyar dolar olarak belirlendi. Bir önceki ayın swap dahil net sermaye çıkışı 1,7 milyar dolardan, 0,9 milyar dolar girişe revize edildi.

Yabancı yatırımcılar net 54 milyar dolar tutarında ABD hazine kağıdı alırken, 15,4 milyar dolar tutarında devlet destekli kuruluş tahvili satımı gerçekleştirdi. Özel sektör tahvilde ise net 68,4 milyar dolar net satım yaptı.

En büyük portföye sahip Japonya'nın elindeki ABD hazine tahvil tutarı 1 trilyon 86,4 milyar dolardan 1 trilyon 98,2 milyar dolara yükseldi.

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Çin'in tuttuğu tahvil miktarı düşüşünü sürdürdü ve 778,1 milyar dolardan 769,6 milyar dolara indi.