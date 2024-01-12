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ABD'de federal hükümet bütçe açığı verdi

ABD'de federal hükümet mali yılın ilk çeyreğinde yarım trilyon dolar bütçe açığı verdi.

12.01.2024 - 09:43 | | Foreks Haber
ABD'de federal hükümet bütçe açığı verdi

ABD Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada ABD hükümetinin mali yılının ilk çeyreğinde yarım trilyon dolar bütçe açığı verdiğini bildirdi. 

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Ekim 2023'ten Aralık 2023'e kadar olan dönemde bütçe açığı 510 milyar dolara ulaştı. Sadece aralık ayında bütçe açığı geçen yılın aynı ayına göre %52 artışla 129,4 milyar dolar oldu.  

Bütçe açığındaki bu artış toplam devlet borcunun ilk kez 34 trilyon doları aşmasına neden oldu. 

Nihai açığın 1,7 trilyon dolar olduğu geçen yılla kıyaslandığında, 2024 yılında daha yüksek bir açık bekleniyor. Mevcut tempo devam ederse 2024 yılı 2 trilyon dolardan biraz daha fazla bir açıkla sona erecek. 

2023 mali yılının ilk çeyreğinde harcamalar ile gelirler arasındaki fark 421.4 milyar dolar olmuştu.

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