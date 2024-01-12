Tesla, Çin'de ürettiği 2 modelin fiyatını düşürdü

Tesla'nın resmi web sitesine göre temel Model 3 sedanın başlangıç fiyatı %5,9 indirimle 245.900 yuana (34.300 dolar) çekildi. Model Y SUV aracının başlangıç fiyatı ise %2,8'lik bir indirimle 266.400 yuandan 258.900 yuana düşürüldü.

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ABD'li otomobil üreticisinin Ocak 2023'te sektör genelinde kar marjlarını düşüren uzun süreli bir indirim turunu başlatmasının ardından bu hamleler Tesla'nın rakipleri üzerinde fiyatları düşürmeleri için daha fazla baskı yaratabilir.

UBS Group AG Analisti Paul Gong, bu yılın başlarında düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada Çinli otomobil üreticilerinin yeni modelleri piyasaya sürme hızına ve ileri teknolojilere odaklanmalarına dikkat çekerek, "Çinli otomobil üreticileri ile Tesla arasındaki fark görülmemiş derecede küçük" dedi.

Satışları ağırlıklı olarak Model 3 ve Model Y'ye dayanan Tesla alıcıları cezbetmek için fiyat indirimlerini giderek daha fazla kullanıyor.