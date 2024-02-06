ABD'de haftalık çelik üretimi artış gösterdi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 3 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1,3 artışla 1 milyon 702 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldı.

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Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 76,6 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 azalarak 8 milyon 226 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 76,3 olarak gerçekleşti.