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ABD'de haftalık çelik üretimi artış gösterdi

ABD'de ham çelik üretimi haftalık bazda artış gösterdi.

06.02.2024 - 09:03 | | Foreks Haber
ABD'de haftalık çelik üretimi artış gösterdi

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 3 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 1,3 artışla 1 milyon 702 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldı.

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Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 76,6 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 azalarak 8 milyon 226 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 76,3 olarak gerçekleşti.

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