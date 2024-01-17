ABD'de haftalık çelik üretimi azaldı

ABD Demir ve Çelik Enstitüsü'nün (AISI) açıkladığı verilere göre ham çelik üretimi 13 Ocak ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 0,5 düşüşle 1 milyon 699 bin ton oldu. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı.

Haberin Devamı

Çelik üreticileri söz konusu haftada yüzde 76,5 kapasite ile çalıştı.

Yılbaşından bu yana üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artarak 3 milyon 162 bin ton olarak belirlendi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranı bu dönemde yüzde 76,7 olarak gerçekleşti.