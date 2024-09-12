ABD'de perakende satışların artması bekleniyor

Deloitte'un verilerine göre, ABD'de tatil dönemi perakende satışlarının son altı yılın en düşük hızında artması beklenirken, enflasyonun devam etmesi ve tasarrufların azalması, alışveriş yapanların bu önemli dönemde daha tutumlu davranmasına yol açıyor.

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Verilere göre, geçen yıl %4,3 artarak 1,54 trilyon dolara ulaşan tatil perakende satışlarının Kasım 2024-Ocak 2025 döneminde %2,3 ile %3,3 arasında artarak 1,59 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Satışlar 2018 yılında %3,1 oranında arttı.

Rapora göre, tüm gelir gruplarındaki tüketiciler, bu yılın Haziran ayındaki ortalama %3,8'e kıyasla son aylarda yaklaşık %3,4'e gerileyen düşük kişisel tasarruflardan etkilendi.

Deloitte, e-ticaret satışlarının 2024 tatil sezonunda %7-%9 aralığında artarak 294 milyar dolara ulaşmasını beklerken, bu rakam geçen yıl %10,1 artarak 270 milyar dolara ulaştı.

Mağaza içi satışların ise önümüzdeki tatil sezonunda %1,3 ile %2,1 arasında artarak 1,3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakam bir yıl önce %3,1 artarak 1,27 trilyon dolara ulaştı.